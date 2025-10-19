Österreich

16-Jähriger bei Jagd in Kärnten mit Schrot angeschossen

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.
Trafen den Jugendlichen am Oberkörper. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
19.10.25
Ein 16-Jähriger ist am Samstag bei einer Treibjagd in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) durch einen Schuss aus einer Schrotflinte verletzt worden. Er wurde aus einer Entfernung von ca. 40 Metern am Oberkörper getroffen. Laut Polizei wollte ein 23-Jähriger mit seiner Schrotflinte einen Feldhasen erlegen, abprallende Schrotkugeln trafen jedoch auch den Treiber. Der Jugendliche wurde vor Ort erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Gegen den Schützen wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Seine beiden Waffen wurden sichergestellt. Ein Alkovortest verlief negativ.

