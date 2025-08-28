Jäger schießt auf Rehbock: Querschläger trifft Fahrschulauto
Zusammenfassung
- Ein Fahrschulauto wurde auf der B104 bei Cambs von einem Projektil aus einer Jagdwaffe getroffen, verletzt wurde niemand.
- Ein 21-jähriger Jäger hatte auf einen Rehbock geschossen, wobei vermutlich ein Schuss das Fahrschulauto traf.
- Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässigen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Ein Fahrschulauto ist auf der B104 bei Cambs in Mecklenburg-Vorpommern von einem Projektil aus einer Jagdwaffe getroffen worden. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei mit.
Ein 19-jähriger Fahrschüler und sein 61-jähriger Fahrlehrer waren demnach am Mittwochabend auf der Straße zwischen Cambs und Brahlstorf unterwegs, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte der Fahrlehrer laut Polizei ein Einschussloch in der rechten hinteren Tür fest. Das Projektil sei jedoch nicht in das Fahrzeuginnere eingedrungen.
Die Beamten konnten auf einem angrenzenden Feld einen 21-jährigen Jäger ausfindig machen. Laut seiner Aussage habe er zuvor zweimal auf einen Rehbock geschossen.
Wahrscheinlich streifte der zweite Schuss das Wildtier nur und traf dabei den rund 200 Meter entfernten Fahrschulwagen, wie es von der Polizei hieß. Es werde nun wegen fahrlässigen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.
