Jäger schießt auf Rehbock: Querschläger trifft Fahrschulauto

Ein Fahrschulauto ist auf der B104 bei Cambs in Mecklenburg-Vorpommern von einem Projektil aus einer Jagdwaffe getroffen worden. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei mit.

Ein 19-jähriger Fahrschüler und sein 61-jähriger Fahrlehrer waren demnach am Mittwochabend auf der Straße zwischen Cambs und Brahlstorf unterwegs, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte der Fahrlehrer laut Polizei ein Einschussloch in der rechten hinteren Tür fest. Das Projektil sei jedoch nicht in das Fahrzeuginnere eingedrungen.