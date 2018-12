16-jährige Chiara kämpft für Nichtraucherschutz

Die Gastronomie macht von den Ausnahmemöglichkeiten reichlich Gebrauch. In Wien-Neubau wird in 58 Prozent der Lokale geraucht, in Rudolfsheim-Fünfhaus sogar in 70 Prozent. „Im ländlichen Bereich ist der Anteil noch höher. Speziell in Bars oder Discos – dort, wo sich auch viele Jugendliche aufhalten“, sagt ein Anwalt der Antragsteller.

Die Folgen seien fatal. Laut Umweltmediziner Manfred Neuberger sei chronisches Passivrauchen (also etwa bei Kellnern) vergleichbar mit leichtem Aktivrauchen. „Die Folge können Erkrankungen der Lunge, des Herzens oder der Arterien sein“, beschreibt er.

Studien zeigen zudem, dass in Ländern, in denen in Lokalen ein ausnahmsloses Rauchverbot gilt, ein Rückgang bei Herzinfarkten zwischen 10 und 20 Prozent zu beobachten sei.

Was zu Irritationen führt: In Restaurants kann in abgetrennten Bereichen geraucht werden, in Hotelrestaurants allerdings nicht. Genauso wenig in Kantinen. Die Regelung sei im „rechtspolitischen Ermessen“, rechtfertigten Vertreter der Bundesregierung, „und somit im Rahmen“.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.