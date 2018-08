15-jährige Terrorverdächtige wegen Unreife wieder frei

Die Tochter albanischer, erzkatholischer Eltern, ist in einer 3000-Seelen-Gemeinde im Mostviertel in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen. Das Mädchen konvertierte 2016 zum Islam. Anfang des Jahres wurde der Verfassungsschutz auf sie aufmerksam. Unter dem Decknamen „Dawud Al Amriki“ trat das Mädchen vom Computer ihres Kinderzimmers aus über den Messenger-Dienst „Telegram“ mit IS-Sympathisanten in Verbindung. In zahlreichen Chats gab sie an, für einen Anschlag in Wien, Frankreich und anderen westlichen Orten Giftstoffe wie das Insektengift „Dichlordiphenyltrichlorethan“ (DDT) zu suchen.

Am 18. Mai wurde das Mädchen in St. Pölten in U-Haft gesteckt. Nach ihrer Freilassung kritisiert Blaschitz, dass die Justiz erst auf sein Drängen nach Wochen die Gerichtspsychiaterin beauftragt hatte.