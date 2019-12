Zweijährige stürzte durch den Wäscheschacht in den Keller ab

Landung im Wäschekorb. Ein 21 Monate altes Mädchen verpasste Sonntagvormittag ihrer Familie eine gehörige Schrecksekunde.

Das kleine Mädchen aus Deutschland war mit seiner Familie auf Verwandtschaftsbesuch in Mondsee in Oberösterreich und stürzte in einem unbeobachteten Moment durch einen Wäscheschacht vier Meter tief in den Keller.

Denn im Gästezimmer, wo die Familie nächtigte, befand sich auch der Schacht, der in die Wäschekammer im Keller führt. Die Öffnung war mit einer Holzspanplatte abgedeckt. Das Mädchen stieg auf die Abdeckung, diese rutschte nach vorne‚ das Kind stürzte und fiel in den Schacht.

Aber: der Unfall endete glimpflich. Denn das Kind landete tatsächlich in einem Wäschekorb voller Wäsche. Die Kleine schrie zwar, verlor aber nie das Bewusstsein und wies auch sonst keine offensichtlichen Verletzungen auf. Der Rettungshubschrauber Christophorus 6 flog das Kind aber zur Sicherheit in die Kinderklinik des LKH Salzburg.

Weniger Glück hatte ein 38-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Steinbach am Attersee (ebenfalls im Bezirk Vöcklabruck).