Zwei Verletzte nach Hundebissen in Oberösterreich

Nachdem ein Hundebiss am Samstag in Oberösterreich einen Schwerverletzten gefordert hatte, sind am Sonntag neuerlich zwei Personen von Hunden attackiert und verletzt worden: Im Bezirk Schärding wurde eine 62-jährige Mountainbikerin gebissen, als sie an einem Bauernhof vorbeifuhr, und im Bezirk Wels-Land erwischte es einen Jogger, wie die Polizei mitteilte.

Die Mountainbikerin war mit ihrem Mann unterwegs. Als sie gemeinsam an einem landwirtschaftlichen Anwesen in Esternberg vorbei radelten, lief plötzlich ein Hund aus der Garage und biss die Frau in den Unterschenkel. Sie wurde ins Klinikum Schärding gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war nicht bekannt.