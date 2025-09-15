Zwei Angeschossene in Oberösterreich weiterhin in kritischem Zustand

Sowohl ein 61-Jähriger als auch ein 59-Jähriger, die beide in Oberösterreich von einem Polizisten angeschossen wurden, sind nach wie vor in kritischem Zustand. Sie liegen auf der Intensivstation und sind noch nicht außer Lebensgefahr, hieß es aus dem Kepler Uniklinikum am Montag.

Der 61-Jährige wurde Donnerstagabend auf der Flucht von einem Polizisten angeschossen, als er unmittelbar auf einen Beamten zielte. Er hatte einer Bekannten angekündigt, er werde Suizid begehen. Er soll bewaffnet mit dem Pkw davongefahren sein, woraufhin die Bekannte die Polizei alarmierte, die eine Fahndung einleitete.