Erfolg im Linzer Zoo: Weißohrturako erstmals von Hand aufgezogen

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Im Zoo Linz kann erstmals eine erfolgreiche Handaufzucht eines Weißohrturako (Tauraco leucotis) verzeichnet werden. Der Jungvogel wurde von zwei erfahrenen Tierpflegern aufgezogen, nachdem die Elternvögel „Alex“ und „Bella“ das Ei nicht bebrüteten – eine Situation, die in der Natur das Aus für den Nachwuchs bedeutet hätte. Die Tierpfleger des Zoo Linz handelten rasch und legten das Ei in einen dafür vorgesehenen Wärmeschrank. Nach dem Schlupf folgte eine behutsame Handaufzucht des Jungvogels.

Tag für Tag wuchs nicht nur der kleine Turako, sondern auch die Hoffnung. Aus dem anfänglich unscheinbaren, grau-schwarzen Küken entwickelte sich nach und nach ein prächtiger Jungvogel. Am 6. Tag nach seinem Schlupf wog er gerade mal 38 Gramm, in nur 5 Wochen verfünffachte sich sein Gewicht auf über 200 Gramm. So nahm auch die Nahrungsaufnahme stetig zu. Zu Beginn wurde er alle 5 Stunden mit nur einzelnen, eigens für die Aufzucht von Vögeln vorgesehenen, Futterperlen gefüttert. Zwei Wochen nach dem Schlupf war die Nachfrage von dem Jungvogel sehr stark gestiegen, sodass er etwa 20 Perlen pro Fütterung verlangte. Farbiges Gefieder mit 4 Wochen Mit vier Wochen begannen sich die artspezifischen Farben in seinem Gefieder zu entwickeln und auch die Fütterung wurde erweitert: zur Gewöhnung an seine arttypische Ernährung bekam er nun zusätzlich zu den Futterperlen kleine Mengen Bananen, Mangos und Papayas.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Zoo Linz Die Farbgebung des Vogel ist sehr speziell

Heute – als ausgewachsener Weißohrturako - zeigt er bereits die typischen, leuchtenden Farben seiner Art: Er ist überwiegend grün gefärbt, hat auffällige weiße Ohrflecken und die eindrucksvollen purpurroten Schwungfedern. In seinem natürlichen Habitat, den Waldgebieten Subsahara-Afrikas, leben Turakos paarweise und ziehen die Jungen gemeinsam auf. Meist werden zwei Eier in ein Nest gelegt und etwa drei Wochen bebrütet.