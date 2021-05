Wolfsrisse belasten die Schafbauern

Heuer ist es in Oberösterreich zu zwei Wolfsrissen gekommen. Am 26 April wurde in Weyer ein Reh gerissen, die DNA-Analyse hat betätigt, dass sich um einen Wolf gehandelt hat. Am 8. Mai wurden in Engerwitzdorf (Bez. Urfahr) sechs Schafe getötet. Johann Perner, Obmann des Landesverbandes für Schafzucht und -haltung, plädiert für die Erlaubnis zum Abschuss der Wölfe.