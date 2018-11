Wo das Spielen Teil des Jobs ist

Für die in Linz bereits sehr aktive „Gamer-Community“ brechen mit dem neuen Schwerpunkt in der Tabakfabrik jedenfalls neue Zeiten an. Es sind Messen, Workshops, aber auch Initiativen zur Reparatur und die Vernetzung mit Entwicklern geplant, erklärt Stefan Schraml von der Plattform „GameStage“. Mit der Eröffnung der bereits fast ausgebuchten „Strada del Start-up“, in der rund 300 Beschäftigte arbeiten, sieht sich Bürgermeister Klaus Luger im Vorhaben bestätigt, Linz zur „innovativsten Stadt Österreichs“ machen zu wollen. 1,7 Millionen Euro wurden in die Kreativ-Meile investiert.

Die Konzentration an Start-ups in der ehemaligen „Tschickbude“ ist österreichweit einzigartig. Denn auch in der 2018 gegründeten „Factory300“ werken 30 aktive Start-ups mit 470 Mitgliedern.