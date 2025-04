Der 69-Jährige hat seine Beiträge im OÖ KURIER in einem Führer mit dem Titel Wirtshauswandern in Oberösterreich zusammengefasst. Unter den Besuchern waren Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler a. D., dessen Schwager Peter Haudum, Kirchenwirt in Helfenberg, Erich Spitzbart, Galerist in Vorchdorf, und Friederike Staudinger, Geschäftsführerin des Haubenrestaurants Tanglberg.

"Der Pepi weiß, wo es gut ist"

„Der Pepi weiß, wo es gut ist“, sagte Tourismuslandesrat Markus Achleitner über Leitners Wirtshausführer. „Am Abend der Vorstellung des Buches wird schon die Idee für das neue Buch geboren“, spielte er darauf an, dass es sich bereits um das vierte Buchprojekt handelt. Die ersten drei titelten sich Oberösterreich erleben, Oberösterreich entdecken und Oberösterreich genießen. Leitners Führer kommen Achleitners Strategie entgegen.

OÖ als Ganzjahresdestination

„Wir wollen aus Oberösterreich eine Ganzjahresdestination machen“, so der Landesrat. „Wir waren uns in der ersten Besprechung nach zwei Minuten einig“, sagte Verleger Christoph Ennsthaler über seinen neuen Kunden. Auch Leitner war von seinem neuen Verleger aus Steyr angetan. So unkompliziert sei es noch nie gewesen. „Wer viel wandert, soll auch gut essen“, sagte Lektorin Sabine Thöne, die selbst eine Wirtstochter ist.

Gstanzlgroove

Die dreiköpfige Lichtenberger Band Gstanzlgroove bot zum musikalischen Abschluss des Abends extra fabrizierte Gstanzln. „Des Wandern is des Pepis Freud“, hieß es da, oder: „Wennst mit dem Pepi marschierst, wird Dir net kalt.“ Für Speis und Trank im Anschluss sorgte Leitners Frau Ulli, die ihren Mann bei fast allen seinen Ausflügen und Touren begleitet.