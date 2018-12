„Wir messen uns mit den Besten“

Leidtragender eines fehlenden Trainingseifers von Regierungen sei immer der Steuerzahler, der ausgleichen müsse, was durch zu wenig Ehrgeiz oder falsches Training versäumt worden sei, so Greiner. „Gerechtigkeit heißt im Sport niemals Gleichmacherei, sondern die individuelle Förderung jedes Einzelnen. In der Politik glauben aber manche immer noch an das Programm des Sozialismus, das in Wahrheit Armut für alle bedeutet. Mit einer Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden und einer sechsten Urlaubswoche würde kein Sportler Weltspitze werden und auch kein Land, das im internationalen Standortwettbewerb steht.“