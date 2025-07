Winkler präsentiert am SPÖ-Parteitag seine Pläne für Oberösterreich

Sie diskutieren mit Mandatsträgern die aktuellen politischen Themen. Organisiert werden die Treffen vom ehemaligen Nationalratsabgeordneten Hans Wolfmayr. Zuletzt waren unter anderem die neue Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger und der neue Parteivorsitzende Martin Winkler zu Gast. Winkler kündigte an, dass er beim Landesparteitag am 12./13. September seine Pläne für Oberösterreich präsentieren werde.

Aufbruchsstimmung

Alois Stöger, der Winkler für den Parteivorsitz vorgeschlagen hat, sieht eine „Aufbruchsstimmung“ bei den Sozialdemokraten. „Wir haben eine positive Perspektive. Sie hat mit der Bürgermeisterwahl in Linz begonnen, wir haben mit dem 27-jährigen Alexander Leutgeb den Bürgermeister in Baumgartenberg gewonnen. Der VSStÖ hat bei den Hochschülerschaftswahlen (ÖH) deutlich zugelegt, wir stellen den ÖH-Vorsitzenden.“ Auf Bundesebene kämen die Minister Eva-Maria Holzleitner und Markus Marterbauer gut an. Die Altmandatare zeigen sich vom neuen Landesparteivorsitzenden Winkler angetan und erwarten sich künftig deutlich bessere Ergebnisse. Zum nächsten Zusammentreffen Anfang September wird Reinhold Binder, der Vorsitzende der Gewerkschaft PRO-GE, erwartet. Der 46-Jährige war in seiner Heimatgemeinde Micheldorf von 2014 bis 2017 Vizebürgermeister.