Wie wir die Zukunft verspielen

Kommissionspräsidentin Ursula van der Leyen hat am Dienstag angekündigt, die EU werde Investorengelder von 200 Milliarden Euro mobilisieren und die eigene Initiative um 50 Milliarden Euro aufstocken. Die Gelder sind die Antwort auf das Stargate-Projekt des US-Präsidenten Donald Trump, der 500 Milliarden Dollar in Rechenzentren investieren will.

Wie sieht die Sache in Österreich aus? Hier führt der international anerkannte Forscher Sepp Hochreiter in Linz das einzige universitäre KI-Institut. Im Interview mit KURIER vom September 2021 forderte er 160 Millionen Euro für den Ausbau. Bekommen hat er sie nicht. Wie das so üblich ist, wenn man etwas nicht will, wurde Hochreiter im Kreis geschickt. Die Kepler Universität sagte, dafür müsse es vom Ministerium eine Sonderfinanzierung geben. Wissenschaftsminister Martin Polaschek meinte dazu, es gebe vom Ministerium keine Sonderfinanzierung für einzelne Institute, das müsse die Kepleruniversität selbst machen. Inzwischen hat Hochreiter private Investoren gefunden.

An diesem Beispiel und am Beispiel des holprigen Starts der Digitaluniversität wird deutlich, wie Österreich seine Zukunftschancen verspielt.