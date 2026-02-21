Wie gehe ich mit ID Austria um?
Die Digitalisierung durchflutet alle Lebensbereiche und lässt niemanden unberührt. „Sie schreitet mit einem viel höheren Tempo voran, als wir angenommen haben“, sagt Josef Pühringer, Landeshauptmann a. D. und Obmann des ÖVP-Seniorenbundes.
Vor allem die Hochbetagten unter den Senioren würden hier Unterstützung benötigen, also jene Generation, die die Digitalisierungswelle im Beruf nicht mehr erlebt habe. Seine Organisation biete Kurse und Schulungen an, damit niemand vom digitalen Leben ausgeschlossen werde. Im vergangenen Jahr hat es rund 7.500 Teilnehmer bei den 1.780 Kursen gegeben.
Ombudsstelle
Außerdem wurde eine Ombudsstelle eingerichtet, an die sich jeder wenden kann. Sie ist besetzt mit dem digitalen Alltags-Coach Bernhard Prokop besetzt. Prokop ist derzeit in ganz Oberösterreich unterwegs. Seniorenbund, der SPÖ-Pensionistenverband und die Bezirkshauptmannschaften halten Kurse ab, um die Bürger mit der ID Austria und ihren Möglichkeiten bekannt zu machen. Es gibt hier viele Fragen zu den Arzt-Abrechnungen mit den Krankenkassen, zur Cyber-Sicherheit, und zu Finanz-Online.
Aktion Nackt im Netz
Die digitale Welt beschäftigt nicht nur die Alten, sondern auch die Jungen. SPÖ-Vorsitzender und Landesrat Martin Winkler bietet Workshops für Schulen und Jugendorganisationen an, die unter dem Motto laufen „Nackt im Netz – Sicher durch digitale Welten“. In aktuellen Studien gaben mehr als die Hälfte aller Minderjährigen an, bereits Pornos gesehen zu haben. Rund ein Viertel der Jugendlichen wurde auch unfreiwillig mit pornografischen Inhalten konfrontiert. Sexuelle Belästigung im Netz haben bereits 36 Prozent der Mädchen und 24 Prozent der Jungen erlebt.
Kommentare