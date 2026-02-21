Wie gehe ich mit ID Austria um?

Die Digitalisierung durchflutet alle Lebensbereiche und lässt niemanden unberührt. „Sie schreitet mit einem viel höheren Tempo voran, als wir angenommen haben“, sagt Josef Pühringer, Landeshauptmann a. D. und Obmann des ÖVP-Seniorenbundes.

Vor allem die Hochbetagten unter den Senioren würden hier Unterstützung benötigen, also jene Generation, die die Digitalisierungswelle im Beruf nicht mehr erlebt habe. Seine Organisation biete Kurse und Schulungen an, damit niemand vom digitalen Leben ausgeschlossen werde. Im vergangenen Jahr hat es rund 7.500 Teilnehmer bei den 1.780 Kursen gegeben.

Ombudsstelle

Außerdem wurde eine Ombudsstelle eingerichtet, an die sich jeder wenden kann. Sie ist besetzt mit dem digitalen Alltags-Coach Bernhard Prokop besetzt. Prokop ist derzeit in ganz Oberösterreich unterwegs. Seniorenbund, der SPÖ-Pensionistenverband und die Bezirkshauptmannschaften halten Kurse ab, um die Bürger mit der ID Austria und ihren Möglichkeiten bekannt zu machen. Es gibt hier viele Fragen zu den Arzt-Abrechnungen mit den Krankenkassen, zur Cyber-Sicherheit, und zu Finanz-Online.