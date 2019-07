Weyregger Bürgermeister: „Haben das Projekt vier Mal umgeplant“

Klaus Gerzer (59) ist Betriebsrat von Lenzing Plastics und seit zehn Jahren Weyregger Bürgermeister .

KURIER: Warum unterstützen Sie das Wohnprojekt?

Klaus Gerzer: Der Bebauungsplan ist für uns als Gemeinde ein ganz wesentlicher Trumpf, mit dem wir das Bauprojekt in die Schranken weisen (der Beschluß des Bebauungsplanes wurde bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag verschoben). Es wurde bereits vier Mal umgeplant und in der Dimension reduziert. Es darf nicht höher sein als das höchste Haus, das bereits dort steht. Wir haben einen Gestaltungsbeirat mit drei Architekten eingesetzt, der das Projekt befürwortet. Die Tiefgarage ist für uns wichtig, damit die Autos nicht die Parkplätze im Ort zustellen.