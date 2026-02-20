Unfall auf A1: 16-Jähriger mit Drogen und falschen Kennzeichen

Ein 16-Jähriger war in der Nacht auf Freitag mit einem Auto auf der Westautobahn (A1) unterwegs und hat bei Sattledt (Bezirk Wels-Land) einen Unfall gebaut.

Der Wagen, mit dem er von der Fahrbahn abgekommen ist, gehörte dem jungen Syrer laut Polizei, allerdings waren die Kennzeichen gestohlen und im Pkw fanden die Beamten Cannabis. Der Bursch, der bereits aus einer Wohneinrichtung als abgängig gemeldet worden war, blieb unverletzt. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.