„Werde 2021 kandidieren, das sage ich jetzt schon“

Sie waren bei der Debatte um das oberösterreichische Sparbudget an vorderster Front und im harten Streit mit ÖVP-Landeshauptmann Stelzer. Hat sich das ausgezahlt?

Ich bin mir sicher, dass ich in meiner Reputation gewonnen habe. Das spüre ich täglich. Ich war Samstag bei der Eröffnung eines Pflegeheims in Hellmonsödt, da hat sich eine fremde Frau bei mir bedankt, weil ich mich so für die Älteren und Beeinträchtigten einsetze. Mein Bekanntheitsgrad ist gestiegen. Am Ende des Tages habe ich auch recht bekommen, unsere Zahlen haben gestimmt. Jetzt müssen wir mit sehr eingeschränkten Mitteln das Beste herausholen. Bei Menschen mit Beeinträchtigung schaffen wir 400 Wohnplätze. Das ist aber in Wahrheit ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wir 1300 brauchen würden.

Sie sitzen in einer Proporzregierung, in der Schwarz-blau bestimmt. Wäre für Sie die reine Opposition besser?

Aus meiner Sicht ist es sehr gut, dass wir in der Regierung sind, weil in Oberösterreich die Minderheitenrechte so schlecht ausgeprägt sind. Man müsste sie ganz massiv stärken, nur dann kann man ernsthaft über Proporz diskutieren. Wir sind das einzige Bundesland, wo man eine Mehrheit für einen Untersuchungsausschuss braucht. Das hat man bei den Anträgen zur Kontrolle der Gemeindeüberprüfungen rund um Landesrat Hiegelsberger ( ÖVP, Anm. Red.) gesehen. Die winden sich, wie ein Strudelteig, um das zu verhindern.

Im Vorjahr ist ein Förderbetrug in Millionenhöhe, von dem auch die Sozialabteilung mit knapp 800.000 Euro betroffen war, aufgeflogen. Welche Reaktionen gab es?

Wir haben sehr schnell reagiert und sind nicht wegen der Internen Revision aktiv geworden. Wir haben die gesamte Abrechnung des betroffenen Trägervereins sofort in die Sozialabteilung hereingeholt und sämtliche Auszahlungen gestoppt, bis klar war, was da passiert ist. Jetzt wissen wir, dass wir unser Prüfsystem engmaschiger machen müssen. Aber gegen derartig kriminelle Energie hilft das engste Prüfnetz nichts. Wenn das jemand vor hat, wird er einen Weg finden. Im Übrigen sind wir die bestgeprüfte Abteilung im Land. Wir hatten die Wirtschaftspolizei da, vier Experten von den Parteien, den Sonderbeauftragten des Landes vor Weihnachten und die Interne Revision. Ich wüsste nicht, wer uns n och prüfen sollte. Ich bin mir sicher, dass bei uns ganz toll gearbeitet wird.

Sind bis auf diesen Kriminalfall noch andere gravierende Vorfälle entdeckt worden?

Nicht in der Sozialabteilung. Aber auf den Betrugsfall in der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen vergessen alle. (Ein Mitarbeiter soll 100.000 Euro abgezweigt haben. Anm. Red.) Vermutlich wegen der anderen politischen Farbe. Welchen Prüfmechanismus gab es dort , dass so etwas nicht auffällt?

Beim Landesparteitag mit Bundesparteiobmann Christian Kern am kommenden Samstag werden wohl Bundesthemen ein Schwerpunkt sein?

Ja, selbstverständlich. Die Themen der Unfallversicherung und der Gebietskrankenkasse sind Inhalte des Leitantrages. Da geht’s um wichtige Rahmenbedingungen für die Sozialdemokratie. Wie der Erhalt der Selbstverwaltung oder der Erhalt der Einnahmen in Oberösterreich, mit dem Bekenntnis, dass man defizitäre Kassen unterstützt, das ist keine Frage.

Die Gewerkschaft hat Kampfmaßnahmen gegen die Kassenfusionierung angekündigt. Unterstützen Sie das?

Ich unterstützte das vollinhaltlich. Ich glaube, das kann sich die Sozialdemokratie gar nicht gefallen lassen. Krankenversicherungen haben sich aus der Arbeiterschaft entwickelt. Zu den Beiträgen der Gebietskrankenkasse zahlt die Regierung keinen Euro dazu.

Glauben Sie die Einsparungen von einer Milliarde?

Die Argumentation, man könnte so viel Geld heben, ist fadenscheinig. Die Milliarde kann nicht sein. Das wird nur am Rücken der Versicherten ausgetragen. Der Verwaltungsapparat bei der Unfallversicherungsanstalt und der Gebietskrankenkasse ist im internationalen Vergleich sowieso sehr straff. Ich werde gegen die Pläne mobilisieren.

Gibt es Kritik an Bundesobmann Christian Kern als Oppositionschef?

Da gibt es keine Diskussionen.