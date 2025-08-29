Oberösterreich

Betrunkene Mutter (33) fuhr mit ihren kleinen Kindern im Auto

Polizeischriftzug auf Auto
Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab 1,7 Promille. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
29.08.25, 11:08
Die Polizei hat Donnerstagabend in Wels eine betrunkene Autofahrerin mit ihren Kindern, ein und drei Jahre alt, im Wagen aus dem Verkehr gezogen. Zuvor waren bei der Polizei Anrufe über eine auffällige Pkw-Lenkerin eingegangen.

Eine Streife rückte aus, fand und stoppte das Fahrzeug. Ein Alkotest bei der 33-Jährigen ergab 1,7 Promille. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde die Kinder- und Jugendhilfe verständigt, so die Polizei Oberösterreich.

