Oberösterreich

Großeinsatz der Polizei: Banküberfall in Wels, Täter auf der Flucht

Der Verdächtige erbeutete eine Geldtasche und flüchtete zu Fuß. Der Polizeieinsatz ist im Laufen.
04.03.2026, 12:30

Polizeiautos

Eine maskierte Person hat Mittwochvormittag im Welser Stadtteil Lichtenegg eine Bank überfallen, wie die APA berichtet.

Täter flüchtete zu Fuß

Es dürfte sich laut ersten Infos der Polizei um einen Mann handeln. Er trug eine Sturmmaske und zog in der Bank ein Teppichmesser. Er soll nur eine Geldtasche erbeutet haben und sei dann zu Fuß geflüchtet. 

Ein Großeinsatz der Polizei war am Laufen, verletzt wurde offenbar niemand. Näheres war zu Mittag noch nicht bekannt.

Wels Oberösterreich
Agenturen, safran  | 

