Oberösterreich

Wagenheber weggerutscht: Mann in Oberösterreich getötet

Rettungsdienstjacke mit der Aufschrift „Notarzt“ und einem Stethoskop.
Ein 47-Jähriger führte Reparaturarbeiten an seinem Auto durch. Der Wagenheber rutschte weg, der Mann wurde unter dem Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt.
05.10.25, 08:51
Zusammenfassung

  • 47-Jähriger stirbt bei Autoreparatur in Lenzing, als Wagenheber wegrutscht.
  • Mann wurde unter dem Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt.
  • Andere Garagenbesitzer fanden das Opfer, jede Hilfe kam zu spät.

Ein 47-Jähriger ist am Samstag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen, als er Reparaturarbeiten an seinem Auto durchführen wollte. Dazu hob er laut der Polizei das Fahrzeug in einer Mietgarage mit einem Wagenheber und einer darunter liegenden Holzlatte an. Als sich der Rumäne unter dem Motorraum befand, rutschte der Wagenheber weg. Der Pkw fiel auf den Mann und klemmte ihn ein.

Andere Mietgaragenbesitzer fanden das Unfallopfer später. Sie verständigten die Rettung. Für den Verunfallten kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb noch an Ort und Stelle.

