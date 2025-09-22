Unfall auf Parkplatz: Mann starb in NÖ unter eigenem Auto

Weil der Wagenheber weggerutscht sein dürfte, ist ein Mann am Sonntag auf dem Parkplatz Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) der Westautobahn (A1) unter seinem Wagen eingeklemmt worden.

Als der 68-jährige deutsche Staatsbürger am Abend gefunden wurde, kam bereits jede Hilfe zu spät, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Eine Ärztin habe nur mehr den Tod feststellen können.