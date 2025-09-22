Unfall auf Parkplatz: Mann starb in NÖ unter eigenem Auto
Weil der Wagenheber weggerutscht sein dürfte, ist ein Mann am Sonntag auf dem Parkplatz Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) der Westautobahn (A1) unter seinem Wagen eingeklemmt worden.
Als der 68-jährige deutsche Staatsbürger am Abend gefunden wurde, kam bereits jede Hilfe zu spät, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Eine Ärztin habe nur mehr den Tod feststellen können.
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Altlengbach waren verständigt worden, weil ein Mann unter einem Pkw liegen soll und sich nicht bewege.
Die Erhebungen ergaben laut Polizei, dass der Deutsche vermutlich aufgrund einer Panne nach Ölaustritt auf den Parkplatz gefahren war und sein Auto mittels Wagenheber rechtsseitig angehoben hatte. Als er unter dem Wagen lag, passierte der tödliche Unfall.
