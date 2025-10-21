Nach Waffenübung: Vorchdorfer Politik fordert Aufklärung

Gut eine Woche nach dem Großeinsatz der Polizei aufgrund einer Waffenübung auf einem Bauernhof in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) hat die Gemeinde in einer überparteilichen Stellungnahme ein gemeinsames Zeichen gesetzt, "dass die demokratischen Kräfte in Vorchdorf geschlossen für Sicherheit, Zusammenhalt und Verantwortung stehen", teilte die Initiative in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

Die überparteiliche Stellungnahme wurde auf Initiative der SPÖ Vorchdorf gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen von ÖVP, FPÖ, Liste Vorchdorf, den Grünen und den NEOS erarbeitet. Die Vorfälle, mit "vermutlich 23 Personen mit insgesamt rund 50 Schusswaffen" hätten in der Gemeinde große Besorgnis ausgelöst. "Wir fordern daher eine vollständige und transparente Aufklärung der Geschehnisse sowie eine konsequente Prüfung aller rechtlichen Fragen durch die zuständigen Behörden."

"Klares gesellschaftliches Signal"

"Darüber hinaus braucht es ein klares gesellschaftliches Signal", so die Forderung. Waffenübungen außerhalb gesicherter Einrichtungen hätten in der Gemeinde keinen Platz, heißt es in der Stellungnahme. Radikalen oder gewaltorientierten Tendenzen werde kein Raum geboten wird - gleichgültig aus welcher politischen Richtung sie kommen. Außerdem sollen "Sicherheit, Familienfreundlichkeit und Zusammenhalt in Vorchdorf unverrückbare Werte bleiben".

Im Übrigen leisteten Brauchtums-, Sport- und Traditionsschützenvereine einen wichtigen Beitrag zum Gemeindeleben und stünden in der Verantwortung, achtsam zu bleiben und extremistischen Tendenzen keinen Raum zu geben.