Vom Bäckerlehrling zum Brauereichef von Baumgartner

Für die 37 Stellplätze stehen 6.700 Quadratmeter Fläche mit angeschlossenem Bistro zur Verfügung. Den Großteil seiner Zeit wendet der 55-jährige Thomas Altendorfer für die anderen drei Standbeine des Baumgartner-Unternehmens auf: die Brauereien Baumgartner und Kapsreiter und Schärdinger Granit.

Während andere Brauereien mit Absatzproblemen zu kämpfen haben, verzeichnen Baumgartner und Kapsreiter kontinuierliches Wachstum. Ein Meilenstein war die Renaissance der Marke Kapsreiter im Jahr 2018, eine Idee Altendorfers. Heute liegt der Ausstoß bei rund 130.000 Hektolitern, rund 20 Prozent gehen in den Export nach Deutschland und Italien.

Altendorfer ist in Linz geboren und hat sich seinen Weg vom Handwerk in die Führungsetagen erarbeitet. Nach einer Lehre als Bäcker, Konditor und Kellner entwickelte er sich zum staatlich geprüften Controller und Kostenrechner und legte damit das Fundament für seine Karriere. Er wurde Geschäftsführer in einer Tochterfirma des Möbelriesen IKEA sowie im Innsbrucker Kaufhaus Tyrol. Im Mai 2012 wechselte er als Geschäftsführer zu Baumgartner.

Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sieht er realistisch, aber ohne Pessimismus. „Jammern hilft nicht“, sagt er. Er setzt auf Eigenverantwortung und Qualität, besonders in der Gastronomie. Sein Rat ist einfach wie prägnant: „Lebe, liebe, lache. Wer Besonderes bietet, wird auch Besonderes zurückbekommen.“