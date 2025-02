Volkspartei am Rande des Zerbrechens

Was bedeutet „staatstragend“?

Von den Führungsleuten wird argumentiert, die ÖVP sei eine staatstragende Partei. Aber wo war das staatstragende Verhalten, als das Bundesbudget leer geräumt worden ist? Wo ist die viel gepriesene Wirtschaftskompetenz, wenn das Land seit zwei Jahren in der Rezession ist? Wo ist das Versprechen, Kickl nicht zum Kanzler zu machen? Die ÖVP ist sowohl inhaltlich als auch personell in einer Krise. Sie rinnt aus. Es ist zu bezweifeln, ob sie sich davon in der Rolle des kleineren Koalitionspartners erholen wird. Alles zu tun, nur um an der Macht zu bleiben, reicht nicht.

Ein Argument für Kickls blau-schwarze Koalition lautet, dass die ÖVP im Fall einer Neuwahl eine schwere Niederlage erleiden würden. Ist das so? Die 20 Prozent, die sie jetzt in den Umfragen hat, wird sie auch so erreichen. Geht die ÖVP tatsächlich in eine Koalition mit Kickl, könnte es durchaus passieren, dass Sebastian Kurz mit einer eigenen Partei antritt. Das wäre dann definitiv das Ende der ÖVP.