7.100 Unterschriften für Volksbefragung zu Grüngürtel in Linz

Jetzt holt Prammer dieser Schachzug erneut ein. Eine private Initiative hat unter dem Titel "Ja! zum Grüngürtel" eine neue Aktion gestartet und ist überzeugt, diese Frage zum Thema einer Volksbefragung in Linz machen zu können.

Und ohne den erzwungenen Rücktritt des Linzer SPÖ-Bürgermeisters Klaus Luger wegen seiner Lügen in der Brucknerhaus-Affäre würde die Digital-Uni womöglich genau dort, in diesem Grüngürtel gebaut werden.

Am Dienstag wurden die Unterschriften, "vier fette Ordner", wie Paul Brandstetter, einer der jungen Initiatoren, an Prammer übergeben. Die Stadt muss nun prüfen, ob es sich tatsächlich um zumindest 6.104 Unterschriften von in Linz wahlberechtigten Personen handelt. Dann kann - noch heuer - die Volksbefragung stattfinden.

Unterschriften vor Wahllokalen gesammelt

Die Initiatoren um den 21-jährigen Lenard Zipko haben alles dran gesetzt, nicht das gleiche Schicksal zu erleiden, wie jene Aktion, die den Stopp der Autobahn zur Volksbefragung machen wollten.

Denn die Unterschriften wurden durchwegs im Umfeld der Wahllokale bei der Nationalratswahl und den beiden Bürgermeisterwahlen im Jänner gesammelt - angesprochen wurden dabei ausschließlich eben wahlberechtigte Linzerinnen und Linzer, die gerade ihre Stimme abgegeben hatten. "Selbst Wahlbeisitzer sind gekommen und haben unterschrieben", freut sich Christian Leckschmidt von der Initiative.

"Grüngürtel schützen und Autobahnfinanzierung stoppen"

Die Frage, die gestellt wird, dreht sich nicht nur um den Grüngürtel, sondern geht ein Stück weiter. "Soll die Stadt Linz die Verbauung unseres Grüngürtels/unserer Naherholungsgebiete unterbinden - sowie Zuzahlungen zu allen Autobahnprojekten einstellen und dieses Geld stattdessen in öffentlichen Verkehr einsetzen?"