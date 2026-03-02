Oberösterreich

Brand in Volksschule Braunau - zwei Lehrer im Spital

Verteilerkasten brannte: Der Hausmeister konnte den Brand löschen, zwei Lehrkräfte mussten zur Kontrolle in Spital gebracht werden.
02.03.2026, 14:39

Symbolbild.

In einer Volksschule in Braunau hat Montagvormittag ein Verteilerkasten zu brennen begonnen. Der Hausmeister konnte den Brand löschen, noch bevor die Einsatzkräfte eingetroffen waren. 

Weder Schulkinder noch Lehrpersonal wurden verletzt, sie hatten die Klassenzimmer verlassen und waren in den Turnsaal gegangen, teilte die Polizei mit. Zwei Lehrkräfte kamen aber zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Eine Lehrerin, die sich mit neun Kindern in einer Klasse befand, hatte den Brandgeruch bemerkt. Nachdem sie ihre Schülerinnen und Schüler ins Freie gebracht hatte, verständigte sie die Schulleiterin. 

Technischer Defekt

Diese informierte den Hausmeister und löste den Feueralarm aus. Der Bezirksbrandermittler stellte fest, dass ein technischer Defekt an der Nullleiter-Schutzleiterschiene den Brand ausgelöst hatte. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

