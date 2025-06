Versehentlich eingesperrt: Kind (4) sprang in OÖ aus dem Fenster

Ein Vierjähriger ist am Montag in Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) aus einem Fenster gesprungen. Der Bub aus dem Innviertel war mit seiner Familie zu Besuch und spielte mit seinem dreijährigen Freund in dessen Kinderzimmer. Als die beiden die Türe versperrt hatten und nicht mehr öffnen konnten, sprang der Ältere rund drei Meter hinab auf eine Wiese. Er ging noch selbst zur Haustür, wurde aber verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.