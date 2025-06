Vermisste Taucherin tot aus Attersee geborgen

Sie verunglückte offenbar beim Aufstieg nach einem Tauchgang auf 100 Meter Tiefe. Die Touristin war laut Medienberichten mit einem Tauchinstruktor unterwegs.

Taucher in der Vorwoche gestorben

Einsatztaucher der Wasserrettung Nussdorf lokalisierten die Verstorbene, sie wurde mithilfe eines Seils geborgen, berichtete die Polizei am Dienstag. Bereits am Montag der Vorwoche war ein 59-jähriger Taucher aus Polen im Attersee tödlich verunglückt. Er war an der "Schwarzen Brücke" in Steinbach (Bezirk Vöcklabruck) in eine Tiefe von 70 Metern abgestiegen, hatte das Bewusstsein verloren und konnte nicht reanimiert werden.