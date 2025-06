Taucher an der Schwarzen Brücke im Attersee tödlich verunglückt

Ein 59-jähriger Taucher aus Polen ist am Montag im Attersee tödlich verunglückt. Er war an der "Schwarzen Brücke" in Steinbach (Bezirk Vöcklabruck) in eine Tiefe von 70 Metern abgestiegen und hatte das Bewusstsein verloren. Ein Kollege brachte ihn an die Oberfläche und versuchte ihn zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg, berichtete die Polizei.