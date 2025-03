Verkehrsunfall in OÖ: 1.000 tote Fische und eine Verletzte

Eine Verletzte und 1.000 tote Fische - so die Bilanz eines Verkehrsunfalls Donnerstagnachmittag in Kollerschlag (Bezirk Rohrbach). Die Tiere befanden sich in einer speziellen Transportbox auf einem Pkw-Anhänger. In einer Kurve löste sich der Anhänger samt Kupplung und schlitterte in den Gegenverkehr, berichtete die Polizei.