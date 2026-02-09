Vater soll in Wels 19-Jährige Tochter und sich selbst getötet haben

Ein 51-jähriger Mann soll in Wels seine 19-jährige Tochter getötet und anschließend Suizid verübt haben. Die Leichen der beiden wurden im Welser Stadtteil Wimpassing erst nach Wochen gefunden, bestätigte die Polizei Montagfrüh einen entsprechenden Bericht der Krone. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann seine Tochter in deren Wohnung erstickt und sich dann in seiner eigenen, nicht weit entfernt liegenden Bleibe das Leben genommen hat.

Bluttat in Wels soll bereits Wochen zurückliegen

Nachdem beide als vermisst gemeldet worden waren, wurden ihre Leichen bereits am 26. Jänner entdeckt. Die Tat dürfte also Wochen zurückliegen, wie eine Obduktion bestätigen soll. Für deren Ergebnis wurde auf die Staatsanwaltschaft Wels verwiesen. Ein mögliches Motiv könnte laut Krone in einer Erkrankung beziehungsweise Beeinträchtigung der Tochter zu suchen sein.

Medienberichten zufolge stammte die Familie aus Ungarn. Ein Abschiedsbrief sei vor Ort nicht gefunden worden.