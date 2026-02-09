Vater soll in Wels 19-Jährige Tochter und sich selbst getötet haben
Ein 51-jähriger Mann soll in Wels seine 19-jährige Tochter getötet und anschließend Suizid verübt haben. Die Leichen der beiden wurden im Welser Stadtteil Wimpassing erst nach Wochen gefunden, bestätigte die Polizei Montagfrüh einen entsprechenden Bericht der Krone. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann seine Tochter in deren Wohnung erstickt und sich dann in seiner eigenen, nicht weit entfernt liegenden Bleibe das Leben genommen hat.
Bluttat in Wels soll bereits Wochen zurückliegen
Nachdem beide als vermisst gemeldet worden waren, wurden ihre Leichen bereits am 26. Jänner entdeckt. Die Tat dürfte also Wochen zurückliegen, wie eine Obduktion bestätigen soll. Für deren Ergebnis wurde auf die Staatsanwaltschaft Wels verwiesen. Ein mögliches Motiv könnte laut Krone in einer Erkrankung beziehungsweise Beeinträchtigung der Tochter zu suchen sein.
Medienberichten zufolge stammte die Familie aus Ungarn. Ein Abschiedsbrief sei vor Ort nicht gefunden worden.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
Hilfe für Frauen in Gewaltsituationen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfe für Männer:
- Männernotruf: 0800 246 247
- Krisenhelpline Männerinfo: Tel: 0800 400 777