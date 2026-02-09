Vater soll in Wels 19-jährige Tochter und sich selbst getötet haben

Ein 51-jähriger Mann soll in Wels seine 19-jährige Tochter getötet und anschließend Suizid verübt haben. Die Leichen der beiden wurden im Welser Stadtteil Wimpassing erst nach Wochen gefunden, bestätigte die Polizei Montagfrüh einen entsprechenden Bericht der Krone.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann seine Tochter in deren Wohnung erstickt und sich dann in seiner eigenen, nicht weit entfernt liegenden Bleibe das Leben genommen hat. Der Staatsanwaltschaft Wels liegt allerdings erst ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor, deswegen sei man mit endgültigen Schlussfolgerungen auch weiterhin zurückhaltend. "Wir denken in alle Richtungen und warten vor allem noch auf die chemisch-toxikologische Auswertung ab", sagt die Welser Staatsanwältin Kerstin Kutsam.