Vater mit 9 Messerstichen getötet: OLG Linz bestätigte zwölf Jahre Haft

Er war vom Landesgericht Ried wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde vom Erstgericht eine bedingte Entlassung widerrufen und der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Der Angeklagte sprach von Notwehr.

Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat am Dienstag die Freiheitsstrafe für einen jungen Mann, der seinen Vater im Jänner 2024 mit neun Messerstichen getötet hat, bestätigt.

Das OLG wies zwar die Berufung zurück, gab jedoch der Beschwerde teilweise statt. So wurde der Widerruf einer bedingten Entlassung "offener Strafreste" zurückgenommen, aber die Probezeit auf fünf Jahre verlängert.

Die Vorgeschichte des mehrfach Verurteilten präge massiv das Strafmaß, weshalb vom erhöhten Strafrahmen für Totschlag - normalerweise fünf bis zehn Jahre - aufgrund dieser "gravierenden Umstände" Gebrauch gemacht wurde, begründete die Richterin des OLG das Festhalten an der Freiheitsstrafe. Nachdem schon die Nichtigkeitsbeschwerde des Verteidigers beim Obersten Gerichtshof zurückgewiesen worden war, ist das Urteil nun rechtskräftig.

Neunmal auf Vater eingestochen

Am 19. Jänner 2024 hätte der Mann eine Bäckerlehre antreten sollen, da er aber so sehr unter Drogen stand, konnte er nicht arbeiten gehen. Darüber kam es zum Streit mit seinem betrunkenen Vater. Der Sohn soll diesen geohrfeigt haben, der 59-Jährige daraufhin ein Gewehr geholt haben. Zweimal schoss er in die Wand bzw. in die Luft.

In U-Haft Mithäftling schwer verletzt

Schließlich ergriff der damals 22-Jährige ein Messer und verletzte den Vater mit neun Stichen so schwer, dass er wenig später starb. Im Zuge der Hauptverhandlung wurde die Anklage um den Tatbestand der absichtlich schweren Körperverletzung ausgedehnt. Dem jungen Mann wurde noch vorgeworfen, in der U-Haft einen Mithäftling mit einem Metallrohr auf Kopf und Unterschenkel geschlagen und schwer verletzt zu haben, was er auch zugab.