Oberösterreich

Vater mit 9 Messerstichen getötet: OLG Linz bestätigte zwölf Jahre Haft

Widerruf einer bedingten Entlassung aufgehoben, dafür Probezeit auf fünf Jahre ausgeweitet. Angeklagter sprach erneut von Notwehr.
24.03.2026, 12:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eingang mit Aufschrift "Verhandlungssaal"

Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat am Dienstag die Freiheitsstrafe für einen jungen Mann, der seinen Vater im Jänner 2024 mit neun Messerstichen getötet hat, bestätigt.

Er war vom Landesgericht Ried wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde vom Erstgericht eine bedingte Entlassung widerrufen und der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Der Angeklagte sprach von Notwehr.

Nach tödlicher Messerattacke in OÖ legt Sohn Geständnis ab

Das OLG wies zwar die Berufung zurück, gab jedoch der Beschwerde teilweise statt. So wurde der Widerruf einer bedingten Entlassung "offener Strafreste" zurückgenommen, aber die Probezeit auf fünf Jahre verlängert.

Die Vorgeschichte des mehrfach Verurteilten präge massiv das Strafmaß, weshalb vom erhöhten Strafrahmen für Totschlag - normalerweise fünf bis zehn Jahre - aufgrund dieser "gravierenden Umstände" Gebrauch gemacht wurde, begründete die Richterin des OLG das Festhalten an der Freiheitsstrafe. Nachdem schon die Nichtigkeitsbeschwerde des Verteidigers beim Obersten Gerichtshof zurückgewiesen worden war, ist das Urteil nun rechtskräftig.

Neunmal auf Vater eingestochen

Am 19. Jänner 2024 hätte der Mann eine Bäckerlehre antreten sollen, da er aber so sehr unter Drogen stand, konnte er nicht arbeiten gehen. Darüber kam es zum Streit mit seinem betrunkenen Vater. Der Sohn soll diesen geohrfeigt haben, der 59-Jährige daraufhin ein Gewehr geholt haben. Zweimal schoss er in die Wand bzw. in die Luft.

In U-Haft Mithäftling schwer verletzt

Schließlich ergriff der damals 22-Jährige ein Messer und verletzte den Vater mit neun Stichen so schwer, dass er wenig später starb. Im Zuge der Hauptverhandlung wurde die Anklage um den Tatbestand der absichtlich schweren Körperverletzung ausgedehnt. Dem jungen Mann wurde noch vorgeworfen, in der U-Haft einen Mithäftling mit einem Metallrohr auf Kopf und Unterschenkel geschlagen und schwer verletzt zu haben, was er auch zugab.

Missbrauchsprozess in Wien: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Die psychiatrische Sachverständige hatte ihm trotz Drogenkonsums zum Tatzeitpunkt Zurechnungsfähigkeit attestiert. Auch wenn zu erwarten sei, dass er, falls die Möglichkeit bestehe, erneut Personen attackieren, berauben oder verletzen könne, hatte die Psychiaterin keine ausdrückliche Empfehlung für eine Einweisung ausgesprochen.

Der Staatsanwalt hatte dennoch zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt, auch der Verteidiger ging davon aus, dass sein Mandant auf unbestimmte Zeit in eine Anstalt eingeliefert werde.

Gericht Linz
Agenturen  | 

Kommentare