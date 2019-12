Vandalen wüteten in Pfarrkirche und beschädigten Gemälde

Ein Vandalenakt in ihrer Pfarrkirche, wenige Tage vor Weihnachten, schockt die Gläubigen in Weißkirchen an der Traun im Bezirk Wels-Land. Unbekannte Täter haben dort in der Nacht zum Samstag in der unversperrten Kirche ein historisches Gemälde von der Wand gerissen und stark beschädigt.

Die Vandalen holten das Gemälde „ Anbetung der Könige“ von der Wand hinter dem Altar. Dann rissen sie das Bild gewaltsam aus dem 90 mal 70 Zentimeter großen Rahmen. Der Holzrahmen zerbrach dabei. Die Verdächtigen warfen das Gemälde und Teile des zersplitterten Rahmens im Eingangsbereich der Kirche zu Boden. Manche Rahmenstücke waren später nicht mehr auffindbar.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, weil der Wert des Gemäldes erst von einem Sachverständigen festgestellt werden muss. „Wir haben den Vorfall Samstagfrüh bemerkt“, berichtete Pfarrassistent Fritz Reischauer. Er informierte die Gemeinde bei der Sonntagsmesse über den Vorfall und forderte die betroffenen Gläubigen auf, Wahrnehmungen zu melden und verstärkt auf die kulturellen Werte in der Kirche zu achten. In der Polizeiinspektion Marchtrenk (Tel. 059133 4180-0) werden zweckdienliche Hinweise zu dem Vandalenakt vertraulich entgegen genommen.