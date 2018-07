„Unsere Wahrheit beginnt im Spiel gegen Bosnien“

Leo Windtner ist seit 2009 Präsident des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB). Der 67-Jährige war von 1985 bis 1995 Bürgermeister von St. Florian bei Linz und von 1994 bis 2017 Generaldirektor der Energie AG. Er ist auch Obmann der Florianer Sängerknaben.

KURIER: Was ist Ihr Gesamteindruck von der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland?

Leo Windtner: Es ist eine tolle Weltmeisterschaft, eine der besten, die wir bisher gesehen haben. Das Niveau der Nationalteams ist stark zusammengerückt.

Es gibt keine wirklich schwachen Teams mehr.

Die Underdogs sind ausgestorben, weil jede Nation Spieler in den Topligen Europas hat, die ein entsprechendes Niveau mitbringen. Der Großteil der Trainer macht einen exzellenten Job, was Gegneranalyse und Taktik betrifft. Ab dem Viertelfinale sind die Mannschaften fast alle auf einer Höhe. Das sieht man an der Vielzahl der Verlängerungen und der Elfmeterschießen. So glänzende Torhüterleistungen hat man selten gesehen. Eine Vielzahl von Torhütern hatte Top-Klasse.

Wie beurteilen Sie Deutschland?

Es hat den Supergau gegeben, den niemand für möglich gehalten hat. Wenn alle negativen Faktoren zusammenwirken, kann so etwas rauskommen.

Das hat sich in den Vorbereitungsspielen bereits abgezeichnet, zum Beispiel gegen Österreich.

Man hat erkennen können, dass es nicht so rund läuft, so wie bei uns Österreichern bei der Europameisterschaft 2016. Sie haben ebenso wie wir damals gehofft, den Reset-Knopf im entscheidenden Augenblick zu finden, aber es ist nicht gelungen.

Welche Schlüsse kann der ÖFB aus der WM ziehen?

Wir wollen den Weg der Talenteförderung auf höchstem Weg weitergehen. Wir wollen die Bundesligaklubs anhalten, diesen Weg mit zu beschreiten und die Talente zum Einsatz zu bringen. Die Kroaten lassen ihre Talente in den Klubs sehr früh mitspielen und geben sie nicht sofort an das Ausland ab. Die Nationalteams können nur mit Top-Trainern bestehen. Sie müssen in den Spielsystemen flexibel sein. Das haben wir in der Ära von Franco Foda geschafft. Die Homogenität des Nationalteams ist zu 100 Prozent hergestellt.

Die beiden Freundschaftsspiele gegen Russland und Deutschland waren gut, gegen Brasilien hatten wir keine Chance.

Gegen Brasilien haben zwei Dinge mitgespielt. Wir mussten den Spielern zwischen den Matches gegen Deutschland und Brasilien Urlaub geben. Es ist dann nicht mehr gelungen, diesen Fokus wieder zu erreichen. Bei Brasilien ist jeder um sein Leiberl gelaufen. Speziell in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, wie stark sie waren. Ich bin darüber nicht unglücklich, weil die Erwartungshaltung reduziert wurde.

Die Wahrheit beginnt am 11. September, wenn wir gegen Bosnien in der Nations League auswärts antreten. Wir wollen die Gruppe gewinnen. Am 6. September haben wir ein nettes Freundschaftsspiel gegen Schweden.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 sollen 48 Nationen antreten. Wie kann man das bewältigen?

Man hat das bereits für Katar 2022 überlegt, aber dann davon Abstand genommen. Die Welt rückt zusammen, auch die Qualität der Nationalteams. Bei der Erweiterung denkt man an Afrika, Asien und Ozeanien.

Hat es vermarktungstechnische Gründe, dass man den Fußball in jenen Regionen noch bekannter machen will, wo er noch nicht so verbreitet ist?

Dieses Momentum spielt mit, das ist klar. Wenn ein Land an einem WM-Turnier teilnimmt, ist das ein Highlight für die ganze Nation. Speziell die kleineren Länder werden von einer Euphorie erfasst.

Wir haben die WM beim FIFA-Kongress in Moskau ganz bewusst an Kanada, die USA und Mexiko vergeben, denn die drei Länder können das stemmen.

Der saudische Kronprinz hat der FIFA 25 Milliarden Dollar für eine Weltmeisterschaft der besten Klubmannschaften der Welt angeboten. Das Projekt wurde vorerst zurückgestellt.

Bei allen Erfordernissen, die die Globalisierung des Fußballs mit sich bringt, muss man aufpassen, dass man nicht in die Spirale der totalen Gigantonomie gerät und vom Turbokapitalismus erfasst wird. Gewisse Signale in diese Richtung sind bereits da, wenn man sich die Transfersummen und die Gehälter ansieht, die bezahlt werden. Das finanzielle Fairplay, das die UEFA eingeführt hat, erweist sich heute schon als zahnlos, wenn man sich ansieht, wie der Transfer von Neymar abgelaufen ist. Die Einführung von Limitregelungen wird notwendig sein.

Wie soll das funktionieren, wenn jemand extrem viel Geld für einen Spieler anbietet?

China hat jetzt eine Deckelung eingeführt. Ein gewisser Anteil der Transfersumme muss an die Nachwuchsförderung gehen. Es ist wichtig, dass die kleinen Nationen nicht einfach nur abkassiert werden, was die Talente betrifft. Das ist auch ein Auftrag an die UEFA. Es ist gerade zu bestürzend, wie sich die Großen und Kleinen auseinanderentwickeln, wenn man sich die Champions League und die Europa League ansieht. Man muss aufpassen, dass Fußball-Europa hier nicht noch mehr aufeinanderdriftet.

Kleine Länder wie Belgien, Uruguay, Schweden und Kroatien haben sich besser entwickelt als Österreich. Was machen Sie anders?

Kroatien ist ein Sonderfall, weil die gesamte Nation dem Ballsport alles unterordnet. Ähnlich ist die Situation in Uruguay, das der erste Fußballweltmeister war. Wir haben Schweden vor drei Jahren auswärts mit 4:1 geschlagen. Der schwedische Präsident, mit dem ich befreundet bin, hat mir gesagt, das war das schlimmste Spiel, das er zu Hause erlebt hat. Schweden hat sich aber konsolidiert.Das wäre auch bei uns möglich gewesen, wenn wir die WM-Qualifikation nicht so verspielt hätten. Es wurden aus der verlorenen Europameisterschaft die notwendigen Schlüsse sofort im Anschluss nicht konsequent umgesetzt.

Es spielen eine Reihe österreichischer Fußballer im Ausland, aber bis auf Alaba wenige bei wirklichen Top-Klubs.

Wenn man in der englischen Premier League spielt, ist man bereits angekommen. Leverkusen und Leipzig sind auch gute Klubs. Manche Spieler sind jung und erfolgreich, da kann es sicher noch aufwärtsgehen.

War es politisch richtig, die WM nach Russland zu vergeben? Immerhin hat man dem isolierten Präsidenten Putin eine Bühne geboten.

Erinnern wir uns an die Zeiten, als Atlanta oder Moskau boykottiert wurden.

Es hat letzten Endes nichts gebracht. Die WM ist top organisiert, die elf Städte sind her ausgeputzt. Die Stadien sind auf Top-Niveau. Spürbar sind die Kontrollen. Aber diese Kontrollen hat es nach den Terroranschlägen auch in Europa gegeben.