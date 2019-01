Uni-Absolventen zogen wegen NS-Werbetext Konsequenzen

Im Skandal um eine SS-Liedtextzeile in einem Werbe-Inserat des Absolventenverbandes „Kepler Society“ der Linzer Johannes-Kepler-Uni (JKU) zog auch der Vereinsvorstand Konsequenzen. Die bereits von Uni-Rektor Meinrad Lukas ausgesprochene Ablöse des Verbandsgeschäftsführers Johannes Pracher wurde vom Vorstand der „Kepler Society“ Dienstagabend bestätigt.

In dem Inserat im Programm für den umstrittenen Linzer Burschenbundball wurde die Zeile eines NS-Liedes „...so bleiben wir doch treu“ zitiert. Wie berichtet, brachte das der Kulturaktivist Thomas Diesenreiter zur Anzeige. Obwohl das Inserat schon in den vergangenen Jahren so gedruckt worden war, kam es heuer zur öffentlichen Empörung darüber.