Unfreiwilliges Testwahlpflaster

Mit der Bürgermeistermeisterwahl, die am Sonntag gleichzeitig mit der EU-Wahl abgewickelt wird, zieht Leonding im Großraum Linz das Interesse auf sich. Dem Wahlgang in der mit 29.000 Einwohnern viertgrößten Stadt Oberösterreichs kommt aufgrund turbulenter politischer Zeiten auf Bundes- und auch Landesebene ein unfreiwilliger Testcharakter zu. In der Stadt findet sich momentan auch ein wilder Plakat-Mix.

Notwendig geworden ist der Urnengang, weil sich der 71-jährige Walter Brunner ( SPÖ) nach mehr als zehn Jahren als Stadtchef zurückgezogen hatte. Seither übt Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek ( SPÖ) das Amt als geschäftsführende Bürgermeisterin aus. Sie ist auch rote Spitzenkandidatin, die sich gegen vier Mitbewerber durchsetzen will.

Der Wahlkampf ging fair über die Bühne, im Vorfeld wurde auch ein Fairnessabkommen unterzeichnet. Tenor: Das gute politische Klima soll auch nach der Wahl beibehalten werden. „Im Gemeinderat wird nach dem Spiel der freien Kräfte entschieden und das funktioniert seit vielen Jahren bestens“, erklärt Naderer-Jelinek, deren SPÖ-Fraktion 13 Mitglieder stellt. „Wir haben eine Sonderstellung punkto politischer Harmonie“, bestätigt auch FPÖ-Spitzenkandidat Peter Hametner (neun GR-Sitze). „Weit über 90 Prozent der Beschlüsse sind einstimmig“, sagt auch Vizebürgermeister und ÖVP-Kandidat Franz Bäck (acht Sitze).

Dennoch wäre ein Ende der seit 75 Jahren dauernden roten Gemeindeführung angebracht, glaubt er. Der frühere Feuerwehrkommandant schaffte es bei der Wahl 2015 in die Stichwahl, die SPÖ-Mann Brunner mit 67 Prozent für sich entschied.