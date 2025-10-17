Unfall in Wels: 73-Jähriger von E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Der Jugendliche war mit dem E-Scooter mit erhöhter Geschwindigkeit auf einem Geh- und Radweg unterwegs, als er mit dem Fußgänger kollidierte. Der Fußgänger wurde durch die Wucht des Zusammenpralls angehoben und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf. Er wurde laut Polizei mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.

Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde eine mögliche Geschwindigkeit von 53 km/h festgestellt. Es werden mehrere Verkehrsanzeigen erstattet.