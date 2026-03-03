Rückwärts auf der Bundesstraße: Bei Zusammenstoß in OÖ getötet

Das Wendemanöver eines 47-jährigen Autolenkers aus Ungarn hat am Montagabend auf der B3 in Luftenberg im oberösterreichischen Bezirk Perg einen Unfall nach sich gezogen, bei dem er selbst getötet wurde. Laut Polizei wendete der Ungar seinen Pkw.

Ein 46-jähriger Einheimischer, der Richtung Mauthausen unterwegs war, konnte dem quer stehenden und auf die Gegenfahrbahn zurücksetzenden Fahrzeug des Ungarn nicht mehr ausweichen, sodass es zur tödlichen Kollision kam.