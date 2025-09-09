Oberösterreich

Vom Weg abgekommen und abgestürzt: E-Biker starb in OÖ

++ THEMENBILD ++ RETTUNG / BERUFSRETTUNG / EINSATZFAHRZEUG
Bei einer Suchaktion wurde am späten Abend im Bereich der Rettenbachalm die Leiche des Mannes gefunden.
09.09.25, 08:52
Kommentare

Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden ist am Montag tödlich mit seinem E-Bike verunglückt. 

Er fuhr von Altaussee über die Blaa Alm in Richtung Rettenbachalm, teilte die Polizei mit. 

Fast blindes Rothirschkalb Goliath findet neues Zuhause in Oberösterreich

Dabei dürfte er vom Weg abgekommen und über ein steiles Gelände gestürzt sein. Bei einer Suchaktion wurde schließlich am späten Abend im Bereich der Rettenbachalm die Leiche des Mannes gefunden.

(Agenturen, Sta)  | 

Kommentare