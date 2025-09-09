Vom Weg abgekommen und abgestürzt: E-Biker starb in OÖ

Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden ist am Montag tödlich mit seinem E-Bike verunglückt.

Er fuhr von Altaussee über die Blaa Alm in Richtung Rettenbachalm, teilte die Polizei mit.

Dabei dürfte er vom Weg abgekommen und über ein steiles Gelände gestürzt sein. Bei einer Suchaktion wurde schließlich am späten Abend im Bereich der Rettenbachalm die Leiche des Mannes gefunden.