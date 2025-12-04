Unfall auf Baustelle in OÖ: Arbeiter durch Betonsäge schwer verletzt
Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Seewalchen am Attersee. Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzte sich bei Bauarbeiten, als er mit seinem rechten Unterschenkel in eine laufende Betonsäge geriet.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Arbeiter gerade eine Schwerlast-Stahlplatte angehoben. Als er anschließend einen Schritt zurücktrat, geriet er mit seinem rechten Unterschenkel in die hinter ihm abgestellte Betonsäge, die zu diesem Zeitpunkt in Betrieb war.
Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind derzeit nicht bekannt.
Abtransport ins Klinikum
Der Verletzte wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Über den genauen Grad seiner Verletzungen liegen noch keine detaillierten Informationen vor.
