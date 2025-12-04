Unfall auf Baustelle in OÖ: Arbeiter durch Betonsäge schwer verletzt

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Seewalchen am Attersee. Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzte sich bei Bauarbeiten, als er mit seinem rechten Unterschenkel in eine laufende Betonsäge geriet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Arbeiter gerade eine Schwerlast-Stahlplatte angehoben. Als er anschließend einen Schritt zurücktrat, geriet er mit seinem rechten Unterschenkel in die hinter ihm abgestellte Betonsäge, die zu diesem Zeitpunkt in Betrieb war.