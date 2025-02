Unfall-Primar: Mehr Skiunfälle, schwerere Verletzungen

Harald Stöcher ist seit zwei Jahren Primar für Unfallchirurgie am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum, zu dem die Spitäler Steyr und Kirchdorf gehören. Der gebürtige Linzer hat in Graz Medizin studiert und den Turnus in Kirchdorf absolviert, bei dem er seine Frau kennengelernt hat. Seitdem wohnt der 53-Jährige in Micheldorf. Vor seiner Bestellung zum Primar hat er 23 Jahre im Linzer AKH gearbeitet.

KURIER: Die Unfälle haben in der aktuellen Skisaison um rund ein Drittel zugenommen. Von 311 Patientinnen und Patienten im vergangenen Jahr auf über 400 an Ihrem Klinikum. Was sind die Ursachen?