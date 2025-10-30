Einsatz in OÖ: Polizei findet verletzten Landwirt neben Traktor

Ein 80-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Grieskirchen ist am Donnerstagnachmittag schwer verletzt neben seinem Traktor aufgefunden worden.

Eine Polizeistreife entdeckte den Mann gegen 15.20 Uhr rund zehn Meter von seinem Fahrzeug entfernt. Der Traktor war auf abschüssigem Gelände zum Stillstand gekommen und mit dem Vorderteil in einer Uferböschung hängen geblieben.

Mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht

Der Senior war ansprechbar, konnte sich aber an den Unfallhergang nicht erinnern. Er klagte über starke Schmerzen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum Linz geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.