Tödlicher Arbeitsunfall in Linz: Betonplatte erdrückt Arbeiter

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf einem Werksgelände in Linz ereignet. Ein 49-jähriger türkischer Staatsbürger wurde dabei tödlich verletzt , wie die Polizei berichtete.

Der Mann stand neben einem Kran, der gerade ein schweres Hohlbetonelement anhob. Plötzlich riss die Aufhängung, die rund fünf mal 2,5 Meter große Betonplatte kippte in Richtung des Krans und drückte den Arbeiter gegen das Gerät.

Kollegen reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe, konnten den Mann jedoch nicht mehr retten. Der 49-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.