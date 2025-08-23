Auto auf Gegenfahrbahn geschleudert: E-Biker in OÖ schwer verletzt

Ein 65-jähriger E-Biker ist am Freitag in Schenkenfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden.

Der Mann war auf der Böhmerwald Straße (B 38) unterwegs, als er von einem Auto überholt wurde. Eine dem Wagen entgegenkommende 17-jährige Pkw-Lenkerin fürchtete einen Crash und bremste abrupt ab.

Der Autofahrer hinter ihr übersah das stehende Gefährt und rammte es. Sein Auto schleuderte danach auf die Gegenfahrbahn und traf den E-Biker.

Ins Spital geflogen

Der Einheimische wurde vom Rad geworfen und blieb schwer verletzt im Straßengraben liegen. Nach Erstversorgung durch den Notarzt flog ihn der Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum. Der 20-Jährige und dessen gleichaltriger Beifahrer sowie die 17-Jährige kamen mit leichten Blessuren in das Klinikum Freistadt.