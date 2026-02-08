Alkolenker flüchtet mit drei Kindern nach Unfall in Linz

In Altenfelden (Bezirk Rohrbach) hat die Polizei am Samstagabend einen flüchtigen Alkolenker gestoppt.

Der Mann war nach einer Kollision mit Sachschaden am Linzer Hauptplatz mitsamt seinen drei Kindern im Alter von fünf, acht und neun Jahren heimwärts gefahren, ohne an der Unfallaufnahme mitzuwirken. Ein Alkotest bei dem 47-jährigen Afghanen ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Eines der Kinder war zudem nicht ordnungsgemäß gesichert. Der Mann wird angezeigt.