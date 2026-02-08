Oberösterreich

Alkolenker flüchtet mit drei Kindern nach Unfall in Linz

Zwei Polizisten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.
Ein Alkotest bei dem 47-jährigen Afghanen ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.
08.02.26, 10:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In Altenfelden (Bezirk Rohrbach) hat die Polizei am Samstagabend einen flüchtigen Alkolenker gestoppt.

Streit um Geld: Großvater schoss Enkelin (30) in den Bauch

Der Mann war nach einer Kollision mit Sachschaden am Linzer Hauptplatz mitsamt seinen drei Kindern im Alter von fünf, acht und neun Jahren heimwärts gefahren, ohne an der Unfallaufnahme mitzuwirken. Ein Alkotest bei dem 47-jährigen Afghanen ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. 

Eines der Kinder war zudem nicht ordnungsgemäß gesichert. Der Mann wird angezeigt. 

kurier.at, Agenturen  | 

Kommentare