Bub bei Straßenüberquerung in OÖ von Kleinbus erfasst

Ein zehnjähriger Bub wurde am Mittwochnachmittag in Aigen-Schlägl von einem Kleinbus verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr, als das Kind aus dem Bezirk Rohrbach die Schlägler Hauptstraße überqueren wollte. Der Bub wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Rohrbach gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Zehnjährige zunächst auf einem Gehsteig neben der Schlägler Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr Schlägl unterwegs. Wenig später versuchte der Junge, die Straßenseite zu wechseln. In diesem Moment kam es zur Kollision mit dem Kleinbus, der von einem 73-jährigen Mann aus dem Bezirk Rohrbach gelenkt wurde.

Verletzungsgrad unklar

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Bub Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde das Kind ins Klinikum Rohrbach eingeliefert. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Jungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.