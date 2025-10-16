43-jähriger Oberösterreicher soll Cannabis verkauft haben

Die Polizei in Oberösterreich hat einen mutmaßlichen Drogenhandel aufgedeckt. Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck steht unter Verdacht, über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren gewerbsmäßig mit Cannabiskraut gehandelt zu haben. Die Ermittlungen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Frankenburg und des Kriminaldienstes Vöcklabruck durchgeführt.

Der Tatverdächtige soll zwischen Dezember 2023 und August 2025 im Bezirk Vöcklabruck aktiv gewesen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in diesem Zeitraum rund 1,1 Kilogramm Cannabiskraut verkauft. Die umfangreichen Ermittlungsarbeiten der Polizei führten nicht nur zur Identifizierung des Hauptverdächtigen, sondern auch zur Ausforschung mehrerer mutmaßlicher Abnehmer und Mittäter.

Weitere Untersuchungen laufen

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei wertet derzeit weitere Beweismittel aus und vernimmt die identifizierten Personen. Über mögliche Anklagen und das weitere rechtliche Vorgehen gegen den 43-Jährigen und die mutmaßlichen Mittäter wird die Staatsanwaltschaft nach Abschluss aller Ermittlungen entscheiden.