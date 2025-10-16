Engelhartszell: In Bayern vermisster Student tot aus Donau geborgen

Ein seit mehreren Wochen vermisster Student aus Passau ist tot im oberösterreichischen Teil der Donau gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntag im oberösterreichischen Engelhartszell eine zunächst unbekannte männliche Leiche im Fluss gefunden.

Mittlerweile steht fest, dass es sich dabei um den 26-jährigen Vermissten handelt. Der Student war Ende September nach einer Party in der Nacht nicht mehr aufgetaucht.